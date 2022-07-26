Для фестивалю в Херсонесі росіяни влаштовують загрозливе будівництво на території заповідника

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Для проведення в окупованому Криму фестивалю опери та балету росіяни влаштовують будівництво на території історико-археологічного музею-заповідника “Херсонес Таврійський”.

Про це в вівторок, 26 липня, повідомляє пресслужба представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

Держорган закликає міжнародну спільноту відреагувати на черговий випадок негативного впливу держави-агресора на об’єкт світової спадщини ЮНЕСКО.

“У тимчасово окупованому Криму в період з 3 по 7 серпня московські діячі знову планують провести на території історико-археологічного музею-заповідника «Херсонес Таврійський» незаконний VI Міжнародний фестиваль опери та балету «Херсонес»”, – йдеться у повідомленні.

Планується великий обсяг монтажних робіт, які не можуть бути виконані без заподіяння шкоди охоронюваному об’єкту.

Загарбники знають і усвідомлюють, що Херсонес разом із його хорою входить до списку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО, однак умисно влаштовують там будівництва, монтажі тимчасових конструкцій, які пошкоджують історичну пам’ятку, наголошують в представництві.

Цілями реалізації “творчого проєкту” є сприяння моделюванню позитивного іміджу Росії на міжнародній культурній арені, стимулювання інвестиційної привабливості культури РФ, забезпечення стійкого формування її єдиного культурного простору тощо.

“Як бачимо, цілі проєкту не мають жодного стосунку до культури, а носять у першу чергу пропагандистський характер, власне, як і сама Росія, яка ставиться до Криму лише як окупант”, – зазначають у представництві.

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Організатором незаконних дій виступає російська автономна некомерційна організація “Російські сезони”, яка використовується міністерством культури РФ із метою популяризації країни.

“Російські сезони” – проєкт із представлення культури Росії закордонному глядачеві. У 2017 році вони пройшли в Японії, у 2018 році – в Італії, а у 2019 році проєкт приймала Німеччина.

У 2020 році країнами, які приймали “Російські сезони”, були Франція, Бельгія та Люксембург, проте частину заходів перенесли через пандемію коронавірусу.

У 2021 році “Сезони” пройшли в Республіці Корея та Бельгії.

У 2022 році проєкт мали втілити в країнах Скандинавії, однак через збройну агресію РФ проти України він був скасований.

Представництво вимагає від Російської Федерації припинити руйнацію об’єкта світової спадщини ЮНЕСКО – історико-археологічного музею-заповідника “Херсонес Таврійський” і не проводити там різні шоу чи фестивалі, зупинити будівництво об’єктів культу та військових об’єктів.

Херсонес є пам’яткою грецької культури, яка існувала задовго до появи як росіян, так і самої РФ, йдеться у повідомленні.

“Закликаємо міжнародну спільноту відреагувати на черговий випадок негативного впливу держави-окупанта на об’єкт світової спадщини ЮНЕСКО, посилити політико-дипломатичні заходи з метою допуску міжнародної моніторингової місії на об’єкт, припинити його пошкодження та руйнацію свавільним використанням”, – заявляють у представництві.

Україна зробить усе можливе для притягнення винних до відповідальності.

У представництві закликають українських громадян в тимчасово окупованому Криму не брати участі у будь-яких роботах і не відвідувати організовані окупантами на руїнах Херсонесу заходи, які загрожують його руйнацією.

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