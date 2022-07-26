Українські воїни ліквідували ворожу розвідгрупу на Харківщині

Біля села Чепіль Балаклійського району на Харківщині Збройні сили України ліквідували ворожу розвідгрупу. Про це ввечері в вівторок, 26 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ. “На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Борщової Соснівки, Петрівки, Рубіжного, Мосьпанового, Чугуєва, Світличного та Слатиного. Завдав авіаударів біля Залимана, Мосьпанового та Явірського. Силами розвідувальної групи намагався розкрити побудову оборони наших військ в районі населеного пункту Чепіль. Окупантів знешкоджено”, – йдеться у повідомленні. Читайте також:

Українські військові здобули в бою на Харківщині трофейну російську БМП-3. ФОТО



Редактор: Христина Горобець

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.

Ми виправдовуємо довіру! 〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.