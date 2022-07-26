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Українські воїни ліквідували ворожу розвідгрупу на Харківщині

26/07/2022 19:25

Біля села Чепіль Балаклійського району на Харківщині Збройні сили України ліквідували ворожу розвідгрупу.

Про це ввечері в вівторок, 26 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Борщової Соснівки, Петрівки, Рубіжного, Мосьпанового, Чугуєва, Світличного та Слатиного. Завдав авіаударів біля Залимана, Мосьпанового та Явірського.

Силами розвідувальної групи намагався розкрити побудову оборони наших військ в районі населеного пункту Чепіль. Окупантів знешкоджено”, – йдеться у повідомленні.

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