У Росії суд вперше оштрафував за “лайки” під антивоєнними дописами

Олексій Аргунов

Суд у Барнаулі оштрафував викладача філософії та історії Олексія Аргунова за “лайки” під антивоєнними постами та відео.

Про це 25 липня повідомили “Сибір.Реалії”.

Наголошується, що це перший випадок, коли адміністративну статтю про дискредитацію російської армії застосували не за публікацію чи репост, а лише за сумний смайлик, поставлений під дописом проти війни в Україні, опублікований іншим користувачем.

Аргунов розповів, що його запросили до поліції та зачитали протокол, створений за матеріалами ФСБ. Він був упевнений, що після перевірки справу буде закрито, оскільки несерйозність звинувачення, за його словами, розуміли поліцейські.

Пізніше ті ж поліцейські сказали йому: “Вам не пощастило”.

Раніше Аргунов, викладач медичного коледжу, поставив сумний смайлик під повідомленням одного з користувачів соцмережі, що лідера алтайського “Яблука” засудили за цією ж статтею про дискредитацію. Також він поставив “клас” (емодзі, що виражає схвалення) під відео актора Арнольда Шварценеггера із засудженням дій Росії.

Суд відбувався 15 липня.

За словами викладача, він намагався пояснити судді, що “лайки” та інші реакції на записи користувачів соцмереж не є репостами, тобто поширенням “дискредитаційної” інформації. Суд, однак, не взяв це до уваги та оштрафував Аргунова на 30 тис. рублів. У цьому його місячна зарплата – 17 тис. рублів.

Нагадаємо, штрафи за “дискредитацію збройних сил РФ” з’явилися в адміністративному кодексі Росії в березні з початком російської військової агресії в Україні, яку влада називає “спецоперацією”.

Крім того, в Кримінальному кодексі з’явилася стаття про поширення недостовірних даних про російську армію в ході “спецоперації”. З того часу росіян регулярно штрафують за антивоєнні пости чи навіть висловлювання у приватних бесідах. Найчастіше приводом для переслідування стає донос знайомих протестувальника проти війни до поліції.

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