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Ще троє бойовиків “ДНР” отримали по 15 років за ґратами, – СБУ

26/07/2022 11:05

Суд визнав ще трьох бойовиків терористичної організації “ДНР” винними у державній зраді та запереченні збройної агресії РФ проти України і засудив до позбавлення волі на 15 років.

Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України у вівторок, 26 липня.

“Їх узяли в полон українські захисники наприкінці березня під час звільнення села Вільхівка Харківської області. Вони входять до незаконного збройного формування російських окупаційних військ”, – йдеться в повідомленні.

Як встановила СБУ, на початку березня фігуранти у якості “новобранців” пройшли військову підготовку в “таборі”, який окупаційна влада облаштувала в одній зі шкіл-інтернатів Донецька. Там їх розподілили кулеметниками і відправили до 2-го взводу 2-ї роти 3-го батальйону 115-го полку.

Після цього бойовиків відправили до російського Бєлгорода для посилених тренувань на військовій базі. А потім повернули в Україну, перекинувши на Харківський напрямок, де їх незабаром взяли в полон українські військові.

“Слідчі СБУ зібрали потужну доказову базу щодо цих бойовиків, яка дозволила засудити їх до реальних строків ув’язнення. Провадження велося за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників)”, – зазначили у спецслужбі.

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Україна

Ще троє бойовиків “ДНР” отримали по 15 років за ґратами, – СБУ

Суд визнав ще трьох бойовиків терористичної організації “ДНР” винними у державній зраді та запереченні збройної агресії РФ проти України і засудив до позбавлення волі на 15 років. Про це...

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