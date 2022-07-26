Росія атакувала Затоку з 13 літаків, – Командування ПС

Місце удару по Затоці, скрін з відео Зеленського

Російські окупанти вдарили ракетами по курортному селищу Затока в Одеській області та інших районах із 13 літаків.

Про це під час брифінгу у вівторок, 26 травня, повідомив речник сил Повітряних сил ЗСУ України Юрій Ігнат.

За його словами, спочатку були завдані удари літаками Су-35 або Су-30 з акваторії Чорного моря.

“Базування літаків — аеродром Ахтубінськ. Близько о пів на п’яту були трьома цими літаками завдані удари ракетами Х-59, вилетіло п’ять ракет переважно по Одеській області, район Затоки та інших місцях”, — зазначив Ігнат.

Він сказав, що за півгодини 10 далеких бомбардувальників Ту-22М3 завдали ще вісім ударів ракетами Х-22 з акваторії Чорного моря. “Вже в районі 5 години ранку, за півгодини одразу ж 10 літаків Ту-22М3, це далекі бомбардувальники, район їхнього базування — на півночі від України, аеродром Шайківка, Росія. Вони перелетіли в акваторію Чорного моря, і звідти також завдали 8 ударів ракетами Х-22. Переважно теж по Одеській області, район Затоки, де знаходиться всім відомий міст”, — розповів Ігнат. Читайте також:

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