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До кінця серпня Словаччина може дати Україні 11 МіГ-29

26/07/2022 10:27

Словаччина готова розглянути питання про надання Україні винищувачів МіГ-29.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Над під час зустрічі у понеділок з його британським колегою Беном Уоллесом у Братиславі, пише видання Washington Post.

Йдеться про 11 винищувачів МіГ-29, які Словаччина, ймовірно, зможе передати вже до кінця серпня.

Словаччина вже домовилася з союзниками по НАТО Чехією та Польщею про моніторинг повітряного простору Словаччини з початку вересня.

“Рішення ще не прийнято, на даний момент ніяких обговорень не відбувається, і ми готові обговорити це пізніше”, — сказав Над.

Воллес сказав, що Велика Британія зараз не розглядає можливості надання Україні військових літаків, але запропонує Словаччині винищувачі для охорони повітряного простору.

Рішення передати Україні винищувачі озвучив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер ще на початку липня. Він повідомив про це в ефірі чеського телебачення разом з прем’єр-міністром Чехії Петером Фіалою.

Лідери обох країн оголосили, що з вересня Чехія допоможе Словаччині захищати повітряний простір, поки країна не отримає замовлені літаки F-16. Нові винищувачі мають замінити МіГ-29.

З початку вторгнення 24 лютого Україна закликала західних союзників надати їй військові літаки, щоб кинути виклик перевазі Росії в повітрі.

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