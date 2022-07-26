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Британія розширила санкції проти російських керівників

26/07/2022 22:36

Велика Британія розширила санкції проти Росії у відповідь на вторгнення РФ в Україну, додавши у список 41 особу та одну компанію.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на рішення британського уряду від 26 липня.

Санкції, що включають заборону на в’їзд і заморожування активів, застосовані до керівників російських регіонів, зокрема – Липецької, Володимирської, Самарської, Волгоградської, Брянської, Саратовської Ленінградської, Тамбовської областей, Ямало-Ненецького автономного округу, республіки Комі, Якутії, Чувашії та інших.

У список також потрапили міністр юстиції РФ Костянтин Чуйченко, племінники бізнесмена Алішера Усманова Санжар та Сарвар Ісмаїлови, так званий “глава уряду ДНР” Віталій Хоценко, так звана “перша заступниця глави уряду ЛНР” Владислава Кузнєцова, “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв.

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