Ще три елементи – в Національному переліку нематеріальної культурної спадщини

Ілюстративне фото. Янтик

Міністерство культури та інформаційної політики внесло до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України три нові елементи.

Про це Мінкульт повідомив у понеділок, 25 липня.

За повідомленням пресслужби відомтсва, новими елементами нематеріальної культурної спадщини України стали:

“Традиція соломоплетіння у Турійській громаді Волинської області”,

у Турійській громаді Волинської області”, “Практика та культурний контекст приготування “чіберек” та “янтик” – традиційних страв кримських татар”,

– традиційних страв кримських татар”, “Сливовий леквар – традиція приготування та культура споживання на Закарпатті”.

Отже, Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України охоплює 50 елементів.

Довідково про нові елементи:

“Традиція соломоплетіння у Турійській громаді Волинської області”:

Соломоплетіння було поширене на території Волинської області з давніх-давен, як прадавнє ремесло і ліки. У побуті селян ще у 30-40 рр. минулого століття можна було зустріти солом’яні шкатулки, бочки для зберігання зерна, павуки, які вішали на стелі та дідухи, які носили господарі й встановлювали на покуті у Святвечір.

Традицію соломоплетіння у Турійському районі зберіг і передав нащадкам Олександр Якович Коптюк (1916 року народження із села Кустичі).

У солом’яних виробах майстрів Турійщини зашифровані традиції, символи, знання та практики, що стосуються природи і світу. У доробках: різдвяні павуки, іграшки, янголи, тварини, прикраси, сумки, капелюхи. Тут своя символіка: коло – безперервний зв’язок, циклічність поколінь, ангелики – наші охоронці, дзвоники закликають добру звістку, а коник – завжди на успіх.

“Практика та культурний контекст приготування “чіберек” та “янтик” – традиційних страв кримських татар”

Традиційний варіант виготовлення цих страв зберігається i передається з покоління в покоління практично в кожній кримськотатарській сім’ї.

Останні роки кримські татари активно поширюють чібереки та янтики в різних регіонах континентальної України, готуючи страву в кафе та ресторанах. У закладах громадського харчування готують як жінки, так i чоловіки молодого та середнього віку.

Чіберек (piberek утворюється поєднанням слів «my» – сирої, «bërek» – м’ясна м’якоть). Це пиріжок з м’ясним фаршем, обсмажений в олії. Більшість жителів України знають цю страву під назвою «чебурек».

Формою янтик нічим не відрізняється від чіберека. Утім, головна відмінність між стравами полягає у способі приготування.

“Сливовий леквар – традиція приготування та культура споживання на Закарпатті”.

Леквар, лекварь – традиційне закарпатське сливове повидло, дуже густе, оскільки цілий день (і часто ще й ніч) його варять у мідних казанах чи тазиках на відкритому вогні до темно-синього, майже чорного кольору.

Окрім того, що сливовий леквар смачний, він ще й корисний. Споживання цього продукту лише позитивно впливає на здоров’я. Леквар дають навіть немовлят. Закарпатці впевнені, що леквар ще має й лікувальну дію. Зокрема, підвищує імунітет та підтримує організм, особливо у зимовий період. Допомагає леквар і при застудах та хворобах, пов’язаних з травленням.

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