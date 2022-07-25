Росіяни хочуть закріпитися на березі Вуглегірського водосховища, – ISW

Російські військові сподіваються закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища.
Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 24 липня.
За даними ISW, ймовірно, що російські війська планують просуватися на північ від Бахмута пересіченою місцевістю.
Аналітики пишуть, що попередні спроби росіян просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська.
24 липня російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська, на схід від Сіверська і на південь від Бахмута, обмежені наземні атаки на Херсонщині.
Крім того, ISW зазначає, що за останній тиждень ЗСУ пошкодили всі три контрольовані Росією мости, які ведуть до Херсона.
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