“Привид Києва” хоче ліквідовувати окупантів на винищувачі F-16: потрібна не лише якість, а й кількість

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що найкращим варіантом західного винищувача для потреб українського війська є американський General Dynamics F-16 Fighting Falcon, а не європейські аналогічні платформи.

Як передає “Новианрня” в понеділок, 25 липня, про це розповів льотчик-винищувач із позивним Джус в інтерв’ю “1+1”.

“Розглядаємо шведські Gripen, європейські Eurofighter або французькі Rafale. Але пріоритет – на F-16”, – сказав один із “привидів Києва”.

Він пояснив це тим, що це одна з найпопулярніших платформ четвертого покоління винищувачів, і для ПС ЗСУ є “найбільш оптимальним” варіантом, “бо нам потрібна не тільки якість, а й кількість”.

“Просто їх набагато більше (ніж інших аналогічних платформ – “Н”), вони є певним конструктором Lego, на які можна підкидати різні варіанти модернізації, обладнання, озброєння тощо. Тобто, купуючи стару платформу, на неї можна “повний фарш”, умовно кажучи, докупити, прилаштувати й отримати дуже сучасну платформу”, – пояснив авіатор.

За його словами, під час нещодавнього візиту до США сторони дійшли того, що українським льотчикам знадобиться, за попередніми підрахунками, близько трьох-шести місяців на перепідготовку на F-16.

На запитання, чи він “Привид Києва”, Джус сказав: “Ми Привид Києва”, маючи на увазі всю свою бригаду.

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