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“Повернись живим” заявив про реалізацію найдорожчого разового благодійного проєкту з підтримки армії

25/07/2022 23:55

Команда фонду “Повернись живим”, завдяки народній підтримці, придбала десять безпілотних комплексів PD-2 із пересувними наземними станціями загальною вартістю приблизно 300 мільйонів гривень, або 8,5 мільйонів доларів.

У фонді цю закупівлю назвали найдорожчим разовим благодійним проєктом для підтримки армії.

PD-2 коригуватимуть, зокрема, американські мобільні артилерійські системи HIMARS.

“Всі 10 комплексів потраплять до рук досвідчених, професійних пілотів. І тут все просто: PD-2, придбані за мільйони народних грошей, — це безпілотники оперативно-тактичного рівня. Їх не можна використовувати в неумілих руках і на будь-які цілі. PD-2 коригуватимуть стратегічно важливі удари, що їх здійснюватимуть зокрема “Точка-У” та американська ракетна артилерійська система HIMARS”, – сказано в повідомленні на сайті “Повернись живим”.

Зазначається, що 10 комплексів — це 20 літаків PD-2 і 10 авто – наземних станцій, переобладнаних у пересувні командні пункти управління.

25 липня у фонді заявили, що “ми з вами реалізували найбільший в історії української благодійності проєкт”, представивши його відеороликом за участю голови фонду Тараса Чмута і начальника ГУР МОУ Кирила Буданова.

Крім того, у “ПЖ” повідомили, що команда Фонду придбала для українських захисників партію цивільних БПЛА – 382 дрони – вартістю 75,847 млн грн.

PD-2. Довідка

PD-2 — це багатоцільові, найперше, розвідувальні безпілотні комплекси вітчизняного виробництва. Розроблені українською компанією UkrSpecSystems, вони також виготовлені в Україні.
Ці безпілотники — одні з кількох БПЛА українського виробництва з радіусом польотів у понад 200 км.

PD-2 має двигун внутрішнього згоряння, відтак у порівнянні з електричними літаками долає значно більші відстані. Сумарна протяжність маршруту PD-2 (на одному баку) може сягати 1000 і більше кілометрів.
Для зльоту PD-2 не потрібен аеродром. Ці БПЛА мають шасі і злітають вертикально.

PD-2 може працювати у повітрі до 12 годин. Його камери мають п’ятикратний оптичний зум на тепловізорі і збільшення на денній камері до 30 крат. Відтак PD-2 може чітко визначати координати об’єктів у кадрі на відстані понад 5 кілометрів.

Безпілотник використовує військові стандарти зв’язку з псевдовипадковим перелаштуванням робочої частоти (ППРЧ), максимально захищений від дії ворожого РЕБу, і це робить його стійким до подавлення як навігації, так і каналів керування.

Також PD-2 автоматично відслідковують переміщення цілей. Якщо, скажімо, російський танк буде рухатися у кадрі — камера БПЛА автоматично може рухатися за ним.

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