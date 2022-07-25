На Волині – вибухи, збивали безпілотники. Одна людина загинула, є поранені

У Волинській області працювали сили протиповітряної оборони – було збито два ворожі безпілотні літальні апарати.
Про це у понеділок, 25 липня, повідомив глава Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Так він обґрунтував вибухи в регіоні, котрі були чутні в регіоні.
“Військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні. Усі обставини встановлюємо”, – написав очільник регіону.
У повітряному командуванні “Захід” додали, що вказані безпілотники перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об’єктів у Волинській області.
“На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони”, – інформують у ПвК.
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