“Мотлох і блохи”: мешканці Керчі показали свої бомбосховища. ФОТО, ВІДЕО

Мешканці тимчасово окупованої Керчі на Кримському півострові показали свої бомбосховища в одному з будинків на тлі розмов у соцмережах про ймовірний удар ЗСУ по мосту через Керченську протоку.

Фото та відео з одного з укриттів зняло та показало видання “Керчь.ФМ”.

“Окрім одних важких металевих дверей та залишків від посиленої коробки від інших, спи..лених давно, про статус приміщення нагадують лише співробітники міліції, які наприкінці лютого зажадали тримати двері на випадок необхідності без замку”, – пише видання.

В окупаційній “адміністрації” міста відмовилися сказати, чи є це місце укриттям, посилаючись на так звану “державну таємницю”.

“Виявляється, адреси бомбосховищ суворо охороняються законом від простого люду. Відомі вони лише для чиновників елітних відділень, та не підлягають розголошенню. Відтак, прості керчани, видихайте, і в разі чого… а нічого”, – іронізує видання.

Мешканці натомість нарікають, що з бомбосховища зробили звалище сміття.

“Ми з керуючою компанією воюємо, щоб вони прибрали, але віз і нині там. А ще там всякий легкозаймистий мотлох, типу старих віконних рам, будівельне сміття, коробки, пил стовпом і блохи, їх тьма”, – розповіли керчани під час “екскурсії” підвалом.

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