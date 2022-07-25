Банкова каже, що звільнення Демченка пов’язане зі станом його здоров’я

Руслан Демченко

Звільнення президентом України першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Руслана Демченка пов’язане зі станом його здоров’я.

Про це у понеділок, 25 липня, повідомив речник глави держави Сергій Никифоров у коментарі агентству “Інтерфакс”.

“Війна мобілізувала не лише нашу армію, а й усіх нас, усі державні органи. Ми наразі всі працюємо на межі наших можливостей. Велике фізичне та моральне навантаження. На жаль, стан здоров’я пана Демченка не дає йому змоги нині працювати з таким навантаженням”, – сказав Никифоров.

За його словами, рішення президента про кадрову зміну першого заступника секретаря РНБО було прийнято виключно через стан здоров’я.

“Що стосується всього іншого, то пан Демченко всю свою професійну та дипломатичну кар’єру служив вірою та правдою Україні. Будь-які згадки про якісь чутки та плітки, безпідставні обвинувачення тут недоречні”, – додав він.

Як писала “Новинарня“, 25 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО.

Довідка

Руслан Демченко – 1965 р.н., кар’єрний дипломат.

Закінчив Інститут міжнародних відносин КДУ ім. Т. Шевченка у 1989 році, надалі разом із дружиною продовжив навчання в інституті ім. Ю. Андропова КДБ СРСР і Москві.

За часів Януковича був “сірим кардиналом” МЗС – першим заступником міністра закордонних справ України (2010-2014), в.о. міністра в період 23.02.2014 – 05.03.2014. Зважаючи на це, він мав підпадати під люстрацію.

При президенті Ющенку Демченко працював керівником служби державного протоколу і церемоніалу секретаріату президента України, у 2006-2010 роках – керівником офісу президента України.

Через роботу на режим Януковича Руслан Демченко отримав у ЗМІ прізвисько “дипломат Антимайдану”.

У 2010 році Демченко лобіював “харківські угоди”, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму, який РФ окупувала в 2014 році.

Із вересня 2014 року він став радником президента Петра Порошенка – куратором російсько-українських відносин.

Демченка називали імовірним наступником Леоніда Кучми в Тристоронній контактній групі, але в листопаді 2018 року цей пост зайняв Євген Марчук.

Три роки тому – 23 липня 2019-го – президент Володимир Зеленський звільнив і перепризначив Руслана Демченка на посаді радника президента України.

Демченка вважали “рукою Москви” в ОП й РНБО. При цьому він залишався головою Комітету з питань розвідки при президенті Зеленському.

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