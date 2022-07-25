Акваторію порту Одеси повністю не розміновуватимуть для “зернового коридору”, – ОВА

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Розблокування Одеського порту для експорту українського зерна і відкриття так званого “зернового коридору”, попри ворожі обстріли, не передбачає повного розмінування акваторії гавані.

Лоцмани виводитимуть судна-зерновози з цього та двох сусідніх портів вузьким фарватером.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає “Укрінформ”.

“Коли йдеться про розблокування експорту українського зерна і відкриття «зернового коридору», ніхто не говорить, що акваторія порту Одеси буде повністю розмінована… Це буде вузький фарватер для зерновозів – тих караванів суден, які планується гуртувати і проводити потім відповідним маршрутом. Все інше буде заміновано”, – зазначив Братчук.

Речник ОВА зауважив, що певна частина населення вважає домовленості у Стамбулі такими, що можуть послабити мінно-вибухову безпеку.

“Цього не буде, тому й заборона відвідувати пляжі чорноморського узбережжя, купатися в морі залишається чинною. Особливо хочу це підкреслити”, – сказав Братчук.

Він додав, що “йдеться про маршрут технічний – саме для суден. Для цього хлібного каравану”.

Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, 22 липня в Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для експорту зерна. Документ, що має назву “Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів”, був підписаний окремо Україною з Туреччиною та ООН (міністром інфраструктури Олександром Кубраковим), а також Росією з Туреччиною й ООН (міністром оборони Сергієм Шойгу).

Угода передбачає, що контроль за портами “Одеса”, “Чорноморськ” і “Южний” повністю залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив, не передбачається.

У Стамбулі під егідою ООН буде створено Спільний координаційний центр (СКЦ), до якого увійдуть представники України, Російської Федерації, Туреччини і ООН. Цей центр буде здійснювати загальний нагляд за дотриманням Ініціативи. Ним буде створено інспекційні групи.

Усі торговельні судна, які беруть участь у цій Ініціативі, будуть підлягати інспекції, яку проводить інспекційна група в гаванях, визначених Туреччиною, на вході/виході до/з Турецької протоки.

Документ не передбачає послаблення санкцій щодо Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Договір діятиме 120 днів із дати підписання і буде автоматично продовжений, якщо ні одна зі сторін не повідомить, що хоче його припинити.

Передбачається, що експорт зерна з портів почнеться за два тижні після підписання угод.

Президент Володимир Зеленський заявив, що військові запевнили у стовідсотковому контролі підходів до наших портів.

23 липня росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу “Калібр”. Дві ракети влучили в об’єкти інфраструктури порту.

“Плювком Путіна в обличчя Гутеррешу й Ердогану” назвало цю атаку Міністерство закордонних справ України.

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