Home / Війна / Акваторію порту Одеси повністю не розміновуватимуть для “зернового коридору”, – ОВА

Акваторію порту Одеси повністю не розміновуватимуть для “зернового коридору”, – ОВА

25/07/2022 12:45

Розблокування Одеського порту для експорту українського зерна і відкриття так званого “зернового коридору”, попри ворожі обстріли, не передбачає повного розмінування акваторії гавані.

Лоцмани виводитимуть судна-зерновози з цього та двох сусідніх портів вузьким фарватером.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає “Укрінформ”.

“Коли йдеться про розблокування експорту українського зерна і відкриття «зернового коридору», ніхто не говорить, що акваторія порту Одеси буде повністю розмінована… Це буде вузький фарватер для зерновозів – тих караванів суден, які планується гуртувати і проводити потім відповідним маршрутом. Все інше буде заміновано”, – зазначив Братчук.

Речник ОВА зауважив, що певна частина населення вважає домовленості у Стамбулі такими, що можуть послабити мінно-вибухову безпеку.

“Цього не буде, тому й заборона відвідувати пляжі чорноморського узбережжя, купатися в морі залишається чинною. Особливо хочу це підкреслити”, – сказав Братчук.

Він додав, що “йдеться про маршрут технічний – саме для суден. Для цього хлібного каравану”.

Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, 22 липня в Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для експорту зерна. Документ, що має назву “Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів”, був підписаний окремо Україною з Туреччиною та ООН (міністром інфраструктури Олександром Кубраковим), а також Росією з Туреччиною й ООН (міністром оборони Сергієм Шойгу).

Угода передбачає, що контроль за портами “Одеса”, “Чорноморськ” і “Южний” повністю залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив, не передбачається.
У Стамбулі під егідою ООН буде створено Спільний координаційний центр (СКЦ), до якого увійдуть представники України, Російської Федерації, Туреччини і ООН. Цей центр буде здійснювати загальний нагляд за дотриманням Ініціативи. Ним буде створено інспекційні групи.
Усі торговельні судна, які беруть участь у цій Ініціативі, будуть підлягати інспекції, яку проводить інспекційна група в гаванях, визначених Туреччиною, на вході/виході до/з Турецької протоки.
Документ не передбачає послаблення санкцій щодо Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Договір діятиме 120 днів із дати підписання і буде автоматично продовжений, якщо ні одна зі сторін не повідомить, що хоче його припинити.

Передбачається, що експорт зерна з портів почнеться за два тижні після підписання угод.

Президент Володимир Зеленський заявив, що військові запевнили у стовідсотковому контролі підходів до наших портів.

23 липня росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу “Калібр”. Дві ракети влучили в об’єкти інфраструктури порту.

“Плювком Путіна в обличчя Гутеррешу й Ердогану” назвало цю атаку Міністерство закордонних справ України.

Читайте також:
Почалося формування караванів суден для експорту зерна з портів України, – Мінінфраструктури

Унікальних переглядів: 30
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Києві викрили агента РФ, який збирав дані про ЗСУ і тероборону

У столиці викрили російського агента, який збирав дані про місця дислокації підрозділів Збройних сили України та територіальної оборони. Про це в понеділок, 25 липня, інформує пресцентр Служба безпеки України....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse