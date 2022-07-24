Home / Війна / У Росії нагло помер 46-річний директор підприємства, яке створює зброю для війни проти України

У Росії нагло помер 46-річний директор підприємства, яке створює зброю для війни проти України

24/07/2022 12:28

У Росії за дивних обставин помер 46-річний Дмитро Конопльов – директор “Конструкторського бюро приладобудування імені академіка Шипунова”, яке розробляє зенітно-ракетні комплекси “Панцир”, зброю для сухопутних військ РФ і багато інших видів озброєння, що застосовується у війні проти України.

Про смерть Конопльова, який також був заступником очільника Федерального агентства з постачання озброєння, військової, спеціальної техніки і матеріальних засобів, пишуть російські ЗМІ та британська The Daily Mail.

Як зазначає британське видання, Конопльов нібито “страждав від депресії, головних болів і тривожних розладів”, які з’явилися в нього після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Конструктор смертоносної зброї помер 22 липня. У Росії причину смерті спершу замовчували – повідомлялося лише, що він “раптово помер у приватній клініці на Красній Пресні” (в Москві).

Згодом у пропагандистських ЗМІ РФ “уточнили”, що в директора секретного підприємства “стався гострий серцевий напад під час лікування ксеноном у кисневій масці в елітній московській клініці”. Так він, мовляв, лікувався саме від депресії.

Конструкторське бюро приладобудування ім. Шипунова, директором якого був Конопльов, входить у холдинг “Високоточні комплекси” державної корпорації “Ростех”. Це одне з найбільших підприємств оборонної промисловості Росії, розташоване в місті Тула. Воно стоїть за широким спектром озброєнь, які російська армія використовує під час війни проти України.

“До таких належать протитанкові ракетні комплекси, комплекси озброєння легкоброньованої техніки і танків, артилерійські системи з керованим озброєнням, системи ППО, ракетні комплекси, стрілецько-гранатометне озброєння. Це бюро називають головним путінським розробником складного озброєння, воно координує роботу великої кількості підприємств і організацій, у тому числі інститутів РАН і Міноборони”, – пише Daily Mail.

Сам Конопльов в інтерв’ю російській інформагенції “Интерфакс” розповідав, що “практично всі розроблені ВАТ “КБП” зразки озброєння належать до високоточної зброї, характеризуються високою ефективністю застосування і можуть використовуватися при виконанні різноманітних бойових завдань у різних умовах – на рівнині, у важкодоступній місцевості, в населених пунктах, у будь-який час доби, при дії різних перешкод тощо”.

Як визнають російські засоби пропаганди, “враховуючи той факт, що робота КБП перебуває в зоні особливої уваги міністерства оборони й особисто президента [Путіна], роль Конопльова була досить високою”.

Читайте також:
ЗСУ на Донбасі знищили ворожий “Панцир” вартістю $15 млн. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 22
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На II саміт перших леді в Київ приїхали дружини президентів Литви і Латвії

У Києві в суботу, 23 липня, відбувається Другий саміт перших леді та джентльменів (це ініціатива дружини президента України Олени Зеленської), який, зокрема, частково транслює єдиний телемарафон. У саміті беруть...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse