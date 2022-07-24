У Росії нагло помер 46-річний директор підприємства, яке створює зброю для війни проти України

Дмитро Конопльов

У Росії за дивних обставин помер 46-річний Дмитро Конопльов – директор “Конструкторського бюро приладобудування імені академіка Шипунова”, яке розробляє зенітно-ракетні комплекси “Панцир”, зброю для сухопутних військ РФ і багато інших видів озброєння, що застосовується у війні проти України.

Про смерть Конопльова, який також був заступником очільника Федерального агентства з постачання озброєння, військової, спеціальної техніки і матеріальних засобів, пишуть російські ЗМІ та британська The Daily Mail.

Як зазначає британське видання, Конопльов нібито “страждав від депресії, головних болів і тривожних розладів”, які з’явилися в нього після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Конструктор смертоносної зброї помер 22 липня. У Росії причину смерті спершу замовчували – повідомлялося лише, що він “раптово помер у приватній клініці на Красній Пресні” (в Москві).

Згодом у пропагандистських ЗМІ РФ “уточнили”, що в директора секретного підприємства “стався гострий серцевий напад під час лікування ксеноном у кисневій масці в елітній московській клініці”. Так він, мовляв, лікувався саме від депресії.

Конструкторське бюро приладобудування ім. Шипунова, директором якого був Конопльов, входить у холдинг “Високоточні комплекси” державної корпорації “Ростех”. Це одне з найбільших підприємств оборонної промисловості Росії, розташоване в місті Тула. Воно стоїть за широким спектром озброєнь, які російська армія використовує під час війни проти України.

“До таких належать протитанкові ракетні комплекси, комплекси озброєння легкоброньованої техніки і танків, артилерійські системи з керованим озброєнням, системи ППО, ракетні комплекси, стрілецько-гранатометне озброєння. Це бюро називають головним путінським розробником складного озброєння, воно координує роботу великої кількості підприємств і організацій, у тому числі інститутів РАН і Міноборони”, – пише Daily Mail.

Сам Конопльов в інтерв’ю російській інформагенції “Интерфакс” розповідав, що “практично всі розроблені ВАТ “КБП” зразки озброєння належать до високоточної зброї, характеризуються високою ефективністю застосування і можуть використовуватися при виконанні різноманітних бойових завдань у різних умовах – на рівнині, у важкодоступній місцевості, в населених пунктах, у будь-який час доби, при дії різних перешкод тощо”.

Як визнають російські засоби пропаганди, “враховуючи той факт, що робота КБП перебуває в зоні особливої уваги міністерства оборони й особисто президента [Путіна], роль Конопльова була досить високою”.

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