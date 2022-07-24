Home / Війна / На Сумщині внаслідок російського артобстрілу загинув фермер, спалено два трактори

На Сумщині внаслідок російського артобстрілу загинув фермер, спалено два трактори

24/07/2022 11:15

Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо смерті фермера на Сумщині – літній чоловік загинув внаслідок артилерійського обстрілу з території Росії.

Подія сталася в суботу, 23 липня.

“За даними слідства, російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, з території РФ 23 липня 2022 року близько 15:00 із важкої артилерії обстріляли село Рижівка Сумського району. Внаслідок обстрілу на власному подвір’ї загинув 71-річний місцевий фермер. Пошкоджено домоволодіння та два трактори”, – ідеться в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Тривають першочергові слідчі дії. Надалі матеріали кримінальних проваджень будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Сумській області.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 151 – 24.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 63
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Померла відома зв’язкова УПА, дисидентка Ванда Горчинська

У віці 98 років на Тернопільщині померла відома зв’язкова та медсестра ОУН, дисидентка, учасниця Норильського повстання Ванда Горчинська “Домовина”. Про це повідомляють у соцмережах її онуки Тарас Демчук та Роман Василик. Ванда Демчук...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse