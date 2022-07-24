На Сумщині внаслідок російського артобстрілу загинув фермер, спалено два трактори

Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо смерті фермера на Сумщині – літній чоловік загинув внаслідок артилерійського обстрілу з території Росії.
Подія сталася в суботу, 23 липня.
“За даними слідства, російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, з території РФ 23 липня 2022 року близько 15:00 із важкої артилерії обстріляли село Рижівка Сумського району. Внаслідок обстрілу на власному подвір’ї загинув 71-річний місцевий фермер. Пошкоджено домоволодіння та два трактори”, – ідеться в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.
За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Тривають першочергові слідчі дії. Надалі матеріали кримінальних проваджень будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Сумській області.
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