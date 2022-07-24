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На Херсонщині ракети ЗСУ знищили батарею російських ЗРК С-300

24/07/2022 23:13

Оперативне командування СВ ЗСУ “Південь” підтвердило знищення на Херсонщині батареї зенітних комплексів С-300 російських військ.

Про це пресслужба ОК повідомила в фейсбуці о 21:30 у суботу, 24 липня.

“Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського”, – сказано в підписі до відео.

На відео зафіксовано, як горять дві пускові та командно-сигнальна машина комплексу. Доля іншої техніки не відома.

Село Зеленотропинське розташоване в Скадовському районі приблизно на 60 км на південь від Херсона.

Як відомо, у другій половині липня російські війська почали застосовувати зенітні ракетні комплекси по наземних цілях, зокрема в напрямку Миколаєва, щоб завдати неприцільних, але якихось уражень.

Нагадаємо, раніше цього нижня українська армія знищила новітню російську РЛС “Подлет-К1” на Херсонщині.

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