Генштаб розповів про бойові дії на Донеччині: “ворог втрачає особовий склад”

Російські війська протягом дня 24 липня знову вчиняли штурмові дії на трьох напрямках у межах Донецької області, але безуспішно.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 неділі, 24 липня.

За цими даними, на Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Великої Комишувахи, Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Долини, Червоної Поляни, Карнаухівки та Дібровного. Штурмовими діями окупанти спробували встановити контроль над населеним пунктом Богородичне. “І знову, вже традиційно, без жодного успіху”, – вказують в ГШ.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне. Українські воїни вже вкотре відбили штурми ворога в напрямках Верхньокам’янка–Верхньокам’янське та Білогорівка–Верхньокам’янське. Окупанти, з втратами, відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв наші війська біля Берестового, Білогорівки, Нової Кам’янки, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Травневого та Нью-Йорка. Окрім того, завдав авіаудару неподалік Бахмута.

Значними втратами та відступом завершились для ворога недолугі спроби покращити тактичне положення в напрямках Володимирівка–Бахмутське та Доломітне–Новолуганське.

Ворог втрачає особовий склад, але вперто продовжує спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Бойові дії тривають. Також тривають жорсткі бої у напрямку Роти–Семигір’я.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 151 – 24.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ