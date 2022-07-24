Джонсон перед відставкою планує ще раз приїхати в Україну

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон перед своєю відставкою планує ще раз відвідати з візитом Україну.
Про це з посиланням на британське видання Telegraph пише “Європейська правда“.
Як зазначається, джерело на Даунінг-стріт (тобто в резиденції прем’єра) повідомило, що Джонсон “відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим покровителем [президента України Володимира Зеленського]”.
“Він не може просто піти, не переконавшись, що світ підтримує його (тобто Зеленського – “Н”). Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свою посаду”, – сказав співрозмовник британського видання.
Це повідомлення з’явилося після телефонної розмови Бориса Джонсона з президентом Зеленським, в якій у п’ятницю, 22 липня, Джонсон наголосив на “незмінній рішучості” Британії у підтримці України.
Очікується, що Джонсон та Зеленський проведуть ще одну телефонну розмову наступного тижня.
Як відомо, прем’єр-міністр Борис Джонсон був вірним союзником України від початку російського вторгнення. Після повномасштабного вторгнення РФ він уже двічі приїздив у Київ: 9 квітня та 17 червня.
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