Джонсон перед відставкою планує ще раз приїхати в Україну

Борис Джонсон у Києві

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон перед своєю відставкою планує ще раз відвідати з візитом Україну.

Про це з посиланням на британське видання Telegraph пише “Європейська правда“.

Як зазначається, джерело на Даунінг-стріт (тобто в резиденції прем’єра) повідомило, що Джонсон “відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим покровителем [президента України Володимира Зеленського]”.

“Він не може просто піти, не переконавшись, що світ підтримує його (тобто Зеленського – “Н”). Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свою посаду”, – сказав співрозмовник британського видання.

Це повідомлення з’явилося після телефонної розмови Бориса Джонсона з президентом Зеленським, в якій у п’ятницю, 22 липня, Джонсон наголосив на “незмінній рішучості” Британії у підтримці України.

Очікується, що Джонсон та Зеленський проведуть ще одну телефонну розмову наступного тижня.

Як відомо, прем’єр-міністр Борис Джонсон був вірним союзником України від початку російського вторгнення. Після повномасштабного вторгнення РФ він уже двічі приїздив у Київ: 9 квітня та 17 червня.

Читайте також:

“Переконаний: ви переможете!” Джонсон у Британії потренувався з бійцями ЗСУ. ВІДЕО

Джонсон пообіцяв Україні підтримку Британії і після його відставки