ЗСУ відбили штурмові дії й наступи росіян на трьох напрямках у Донецькій області

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Українські війська за день відбили спроби наступу та штурму з боку російських підрозділів на трьох напрямках у Донецькій області, зокрема знову – на Вуглегірській ТЕС.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 суботи, 23 липня.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку противник намагається створити сприятливі умови для продовження наступу на Бахмут. Обстрілював наші війська із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Травневого, Семигір’я, Роздолівки, Яковлівки, Соледара, Білогорівки та низки інших населених пунктів. Завдав авіаційних ударів по Покровському та Новолуганському.

“Окупанти знову, вже з різних напрямків, спробували штурмувати територію Вуглегірської ТЕС. Знову безуспішно і з втратами”, – сказано у зведенні.

Також розвідувальні групи противника намагалися виявити слабкі місця в обороні наших військ на напрямках Соледара та Покровського. Вони виявлені та знешкоджені.

На Краматорському напрямку ворог штурмовими діями з різних напрямків намагався покращити тактичне положення у районі Верхньокам’янського. “Українські воїни зустріли ворога кинджальним вогнем та завдали значних втрат. Окупанти в паніці відійшли”.

На Слов’янському напрямку, біля села Богородичне, росіяни силами розвідувальної групи намагалися виявити слабкі місця в обороні наших військ. Противника знешкоджено, зазначили в ГШ ЗСУ.

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