Важкий обстріл Миколаєва: уражено багатоповерхівки, є жертви

Увечері, близько 18:00, російські окупанти обстріляли ракетами житлові квартали в Корабельному районі Миколаєва. Є жертви, зокрема поранені серед цивільних.
Про наслідки обстрілу ввечері в суботу повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
“Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Усі локальні пожежі оперативно загасили рятувальники ДСНС. Попередньо відомо про двох поранених, серед них підліток”, – написав Сєнкевич у телеграмі.
Раніше голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила, що росіяни поцілили “по району, де завжди людно”. Серед інших, постраждала 16-річна дівчинка, в неї осколкове поранення. На місці події працюють рятувальники, під завалами житлового будинку є люди.
Інформація про потерпілих серед військових уточнюється.
Читайте також:
ЗСУ вразили склад боєприпасів у Горлівці. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!