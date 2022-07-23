Важкий обстріл Миколаєва: уражено багатоповерхівки, є жертви

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Увечері, близько 18:00, російські окупанти обстріляли ракетами житлові квартали в Корабельному районі Миколаєва. Є жертви, зокрема поранені серед цивільних.

Про наслідки обстрілу ввечері в суботу повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

“Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Усі локальні пожежі оперативно загасили рятувальники ДСНС. Попередньо відомо про двох поранених, серед них підліток”, – написав Сєнкевич у телеграмі.

Раніше голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила, що росіяни поцілили “по району, де завжди людно”. Серед інших, постраждала 16-річна дівчинка, в неї осколкове поранення. На місці події працюють рятувальники, під завалами житлового будинку є люди.

Інформація про потерпілих серед військових уточнюється.

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