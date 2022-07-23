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Українцям у Польщі видаватимуть електронний документ, з яким можна перетинати кордони в ЄС

23/07/2022 15:42

Українські біженці отримали право на перетин кордонів Євросоюзу з електронним документом Diia.pl.

Про це йдеться у повідомленні на сайті польського уряду, пише “Європейська правда“.

“Польща повідомила Європейську комісію про електронний документ, доступний для біженців з України – Diia.pl, як документ, що підтверджує їхнє законне перебування на території Польщі та дозволяє їм подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати його зовнішні кордони. Це перша повністю цифрова посвідка на проживання в Європейському союзі”, – йдеться в повідомленні.

Документ Diia.pl доступний через мобільний додаток mObywat, який можна встановити на мобільні телефони з Android та iOS. Також необхідно мати PESEL, польський аналог українського ідентифікаційного коду.

Крім того, необхідно отримати електронний підпис для створення кабінету. Для цього необхідно звернутися в одне з територіальних управлінь.

Зазначається, що з метою врегулювання питання пересування громадян України в межах Шенгенської зони та перетину зовнішнього кордону ЄС 12 липня польське міністерство внутрішніх справ та адміністрації подало до Європейської комісії заявку на отримання тимчасового документа Diia.pl як підтвердження легальності перебування в Польщі.

Інформація про документ була одночасно направлена ​​до держав-членів ЄС та асоційованих країн Шенгенської зони.

Після офіційного повідомлення електронний документ Diia.pl, який є у громадянина України або іншого іноземця (чиє перебування на території Республіки Польща вважається законним відповідно до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом у цій країні), виступає як посвідка на проживання, що використовується разом із дійсним проїзним документом для перетину зовнішнього кордону ЄС.

Він також дозволяє пересуватися Шенгенською зоною протягом 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС досі не узгодили між собою правила для українців, які через війну виїхали за кордон і отримали тимчасовий захист в одній з країн, у зв’язку з чим можливі  проблеми під час мандрівок між країнами блоку або в разі повернення в Україну на короткий термін.

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