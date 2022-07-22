ЗСУ придушили спроби штурму росіян на двох напрямках та відігнали їх назад із втратами

Підрозділи Сил оборони України придушили спроби штурму росіян на двох напрямках та відігнали їх назад із втратами.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у п’ятницю, 22 липня.
Так, на Бахмутському напрямку втратами для ворога завершились штурмові дії у напрямках Доломітне – Новолуганське та Стряпівка – Соледар.
“Дезорганізовані підрозділи окупантів наші воїни відігнали назад. Противник продовжує спроби штурму у напрямку Вуглегірської ТЕС та поблизу Покровського, бойові дії тривають”, – йдеться в повідомленні.
На Південнобузькому напрямку противник веде оборону зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони, увів резервні підрозділи.
“Усі спроби ворожих штурмових дій у напрямках Мала Семейдинуха – Андріївка та Давидів Брід – Білогірка наші воїни одразу придушили. Окупанти відійшли”, – додали в ГШ.
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