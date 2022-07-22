ЗСУ придушили спроби штурму росіян на двох напрямках та відігнали їх назад із втратами

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Підрозділи Сил оборони України придушили спроби штурму росіян на двох напрямках та відігнали їх назад із втратами.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у п’ятницю, 22 липня.

Так, на Бахмутському напрямку втратами для ворога завершились штурмові дії у напрямках Доломітне – Новолуганське та Стряпівка – Соледар.

“Дезорганізовані підрозділи окупантів наші воїни відігнали назад. Противник продовжує спроби штурму у напрямку Вуглегірської ТЕС та поблизу Покровського, бойові дії тривають”, – йдеться в повідомленні.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони, увів резервні підрозділи.

“Усі спроби ворожих штурмових дій у напрямках Мала Семейдинуха – Андріївка та Давидів Брід – Білогірка наші воїни одразу придушили. Окупанти відійшли”, – додали в ГШ.

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