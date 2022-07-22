Україна отримала від Франції мобільну криміналістичну лабораторію для ідентифікації жертв війни

Фото: пресслужба ОГП

Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен передав Україні спеціалізовану машину для виявлення та ідентифікації жертв війни на деокупованих територіях.

Про це в п’ятницю, 22 липня, інформує пресслужба офіс генерального прокурора.

“Французькі експерти були в числі перших, хто прибув в Україну для допомоги у документуванні воєнних злочинів, вчинених російськими військовими на території нашої держави. Ми вдячні французьким колегам за надану підтримку”, – зазначив заступник генпрокурора Максим Якубовський.

Раніше представники Національної жандармерії Французької Республіки провели навчання десяти українських експертів щодо використання матеріалів та обладнання мобільної лабораторії ДНК.

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