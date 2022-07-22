У Стамбулі стартували “зернові переговори”. Але Україна не підписуватиме пряму угоду з Росією

Українська делегація на чолі з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим прибула в Стамбул на переговори щодо розв’язання зернового питання.

Представники делегації зустрілися з Генеральним секретарем Організації Антоніу Гуттерешем, повідомили в Мінінфраструктури.

“В фокусі діалогу – ініціатива ООН щодо розблокування морських портів для експорту продовольства та гарантії безпеки для суден”, – йдеться у повідомленні.

ООН запевнила, що зробить максимум, щоб деблокувати експорт зерна з українських портів.

Від Росії до Туреччини прибув міністр оборони Сергій Шойгу.

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк у твітері повідомив, що Україна не підписуватиме жодних документів з РФ.

“Україна не підписує жодних документів з Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов’язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН. Жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності російських представників у наших портах. У разі провокацій — негайна військова відповідь”, – написав Подоляк.

Він також зазначив, що всі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в водах “у разі виникнення такої потреби”.

Як відомо, російська, українська та турецька військові делегації 13 липня зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що експорт зерна з українських портів не відновиться без гарантій безпеки для судновласників, вантажовласників і України як незалежної держави. Київ відмовляється приставати на умови РФ, яка наполягає на огляді кожного судна.

Раніше Кулеба заявляв, що Україна готова експортувати зернові на міжнародний ринок і переговори про розблокування постачань перебувають на фінальній стадії.

Читайте також:

Розблокують три порти й перевірятимуть судна для “спокою” РФ: подробиці переговорів щодо експорту українського зерна