Home / Війна / У Стамбулі стартували “зернові переговори”. Але Україна не підписуватиме пряму угоду з Росією

У Стамбулі стартували “зернові переговори”. Але Україна не підписуватиме пряму угоду з Росією

22/07/2022 14:36

Українська делегація на чолі з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим прибула в Стамбул на переговори щодо розв’язання зернового питання.

Представники делегації зустрілися з Генеральним секретарем Організації Антоніу Гуттерешем, повідомили в Мінінфраструктури.

“В фокусі діалогу – ініціатива ООН щодо розблокування морських портів для експорту продовольства та гарантії безпеки для суден”, – йдеться у повідомленні.

ООН запевнила, що зробить максимум, щоб деблокувати експорт зерна з українських портів.

Від Росії до Туреччини прибув міністр оборони Сергій Шойгу.

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк у твітері повідомив, що Україна не підписуватиме жодних документів з РФ.

“Україна не підписує жодних документів з Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов’язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН. Жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності російських  представників у наших портах. У разі провокацій — негайна військова відповідь”, – написав Подоляк. 

Він також зазначив, що всі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в водах “у разі виникнення такої потреби”. 

Як відомо, російська, українська та турецька військові делегації 13 липня зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи.
Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що експорт зерна з українських портів не відновиться без гарантій безпеки для судновласників, вантажовласників і України як незалежної держави. Київ відмовляється приставати на умови РФ, яка наполягає на огляді кожного судна.
Раніше Кулеба заявляв, що Україна готова експортувати зернові на міжнародний ринок і переговори про розблокування постачань перебувають на фінальній стадії.

Читайте також:
Розблокують три порти й перевірятимуть судна для “спокою” РФ: подробиці переговорів щодо експорту українського зерна

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Окупанти депортували до РФ понад п’ять тисяч українських дітей. І це лише офіційні випадки

Окупанти депортували до РФ 5 100 українських дітей. Це число – лише ті випадки, про які відомо офіційно. Про це повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse