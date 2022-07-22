У Росії – проблеми з постачанням жувальної гумки Orbit

Американська компанія Mars, найбільший гравець на російському ринку жувальної гумки, зіштовхнулася зі складнощами з постачанням цього продукту під брендом Orbit.

Про це в п’ятницю, 22 липня, пише російська газета “Комерсант” із посиланням на джерела.

За словами співрозмовника газети, компанія не відвантажує нові партії, оскільки зіткнулася з нестачею імпортних інгредієнтів.

Ще два співрозмовника видання у великих мережах кажуть, що Mars попереджав про скорочення асортименту Orbit через проблеми з інгредієнтами та зміни в ланцюжку поставок.

Так, у мережі “Верный” підтвердили перебої в постачаннях жувальної гумки Orbit. За словами представника мережі, Mars попередив, що не зможе відвантажувати приблизно половину асортименту, що є в мережі, до кінця року, а на половину, що залишилася, накладено тимчасове обмеження поставок до кінця липня.

При цьому, причина скорочення поставок і виробництва може бути у підпаданні під санкції ЄС гумової основи для жуйки із синтетичних полімерів.

Представник Mars на запитання газети не відповів.

Довідково:

Американська Mars – один із найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Портфель брендів включає Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, Twix, Skittles, M&M’s та ін.

У Росії компанія управляє десятьма фабриками, жувальні гумки Orbit випускаються на майданчику в Санкт-Петербурзі. Структуру доходу за сегментами Mars не розкриває.

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