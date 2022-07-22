У Чорному морі тривають навчання НАТО, беруть участь 11 країн

У болгарській акваторії Чорного моря проходять щорічні військові навчання “Бриз” за участю 11 країн НАТО.
Про це в п’ятницю, 22 липня, з посиланням на болгарські ЗМІ повідомляє “Європейська правда”.
У навчаннях беруть участь 24 бойові та допоміжні кораблі та катери, 5 літаків, 4 вертольоти та 1390 військовослужбовців військово-морських сил Болгарії, Албанії, Бельгії, Греції, Італії, Латвії, Польщі, Румунії, США, Туреччини, Франції, а також від Командування ВМС НАТО.
Це перші масштабні навчання у Чорному морі від початку російського вторгнення в Україну.
У зв’язку з реальною небезпекою вільно плаваючих протикорабельних мін у районах проведення навчань вжито заходів щодо забезпечення безпеки учасників.
Читайте також:
Армія РФ вивела з Севастополя в Чорне море п’ять підводних човнів, – ЗМІ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!