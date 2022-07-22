Суд арештував активи Медведчука, якими управляли з РФ

Суд арештував додаткові активи підозрюваного у держзраді народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, якими управляли з Російської Федерації.

Про це в п’ятницю, 22 липня, інформує пресцентр СБУ.

“Відповідне рішення суду прийняте за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, арештовані корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 мільйонів гривень; банківські рахунки на 1,3 мільйонів гривень; дві земельні ділянки площею 3 і 5 га; приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тисячі квадратних метрів.

За даними СБУ, схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин РФ.

Гроші надходили начебто на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, які через низку українських компаній належать Марченко.

Під час досудового розслідування СБУ отримала докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з Росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів.

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