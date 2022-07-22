Росіяни отримали жорстку відсіч на Південнобузькому напрямку, – зведення Генштабу

Російські військові отримали жорстку відсіч Збройних сил України на Південнобузькому напрямку.
Про це ввечері в п’ятницю, 22 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“На Південнобузькому напрямку противник завдав авіаційного удару неподалік Потьомкиного.
Спробував просуватися у напрямках Андріївки та Білогорівки. Отримав жорстку відсіч та відійшов”, – йдеться в повідомленні.
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