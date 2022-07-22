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Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини: є загиблі й поранені

22/07/2022 11:43

Масштабну атаку на Дніпропетровську область влаштували окупанти в ніч на 22 липня. Російська армія накрила вогнем три райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. Є загиблі й поранені.

Про це вранці інформує голова ОВА Валентин Резніченко.

У Апостоловому Криворізького району сім “прильотів”. Ракети поцілили по трьох школах міста. Вони зруйновані. Пошкоджені житлові будинки поряд. Попередньо, вісім людей поранені,

Також окупанти двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. Випустили до сотні снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджені 11 приватних будинків. Є пориви газоводу та водоводу. Зруйнована залізнична колія.

Рашисти б’ють по Нікополю артилерією через Дніпро, з Енергодара, ховаючись за Запорізьку АЕС.

У Покровській громаді ворог ударив по складах. Розбило трансформатор, кілька сіл без світла.

По Зеленодольській громаді били зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок.

Голова області показав ліцей №1 у місті Апостолове до і після “прильоту” ракет від “русского міра” вранці 22 липня.

“Ми його реконструювали і відкрили для наших дітей у 2020-му. Тепер його немає…” – констатував голова Резніченко.

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