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Призначеному окупантами “меру” Ізюма Владиславу Соколову оголосили ще одну підозру

22/07/2022 16:13

Призначеному російськими загарбниками “меру” Ізюма на Харківщині Владиславу Соколову заочно оголосили підозру в передачі військам РФ майна та зброї відділення банку.

Про це в п’ятницю, 22 липня, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, завідувач сектору банківської безпеки та охорони відділу банківської безпеки Ізюмської філії банку, будучи відповідальним за порядок видачі-приймання зброї, 24 квітня 2022 року добровільно передав окупантам матеріальні цінності банківської установи.

Серед майна банку, яке опинилося в руках військовослужбовців РФ, – чотири автомобілі, вісім пістолетів Макарова та 224 набої до пістолетів калібру 9 мм.

Прокуратура опублікувала повістку в цій справі на ім’я Владислава Соколова.

“За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру одному з керівників відділу банківської безпеки філії банку в м. Ізюм за фактом передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

Передісторія

25 квітня стало відомо, що в Ізюмі на Харківщині окупанти призначили “мером” колишнього міліціонера, завідувача сектору банківської безпеки активів фізичних осіб в “Ощадбанку” 53-річного Владислава Соколова.

На початку травня йому заочно вже висунули підозру за фактом державної зради та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України). Соколов був одним із трьох осіб, які піднімали російський прапор над будівлею Ізюмської райдержадміністрації. А 3 червня він був одним з учасників засідання колаборантів у захопленому Куп’янську, де група з 8 осіб підписала протокол про створення проросійської окупаційної адміністрації під назвою “тимчасова цивільна адміністрація Харківської області” та обрали її “керівника”.

Соколов був кандидатом на посаду міського голови Ізюма в 2020 році від партії “Наш край”, однак програв чинному міському голові Валерію Марченку.

Окупанти заблокували Ізюм на початку березня та не погоджують гуманітарних коридорів. Із 6 березня тривали інтенсивні обстріли міста та авіаудари, вся інфраструктура міста знищена, практично на 80% зруйнована житлова забудова.

Сьогодні люди в місті гостро потребують ліків і продуктів харчування. Комунальні послуги в Ізюмі не надаються через великі руйнування критичних об’єктів.

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