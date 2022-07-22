Президент утворив Приморську міську військову адміністрацію на Запоріжжі

Президент Володимир Зеленський утворив Приморську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області.
Як передає “Новинарня” в п’ятницю, 22 липня, відповідний указ №525/2022 опублікований на сайті глави держави.
“Утворити Приморську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області”, – йдеться у документі.
Главою Приморської МВА президент призначив Світлану Македонську.
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