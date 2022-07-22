Плюс один до карми: у ССО розповіли про порятунок цивільних, які тікали від окупантів на Київщині. ВІДЕО

Оператор Сил спеціальних операцій розповів, як навесні разом зі своїми побратимами врятував людей, які тікали до Києва з окупованої частини області від російських військових.

Про це в п’ятницю, 22 липня, інформує пресслужба Командування ССО ЗСУ.

“Група цивільних потрапила у пастку: вночі родини з дітьми опинилися посеред річки на маленькому острівці, залитому водою. Шляху назад не було: позаду – російські військові обстрілювали усіх, кого бачили”, – йдеться у повідомленні.

Група ССО, яка працювала у тому самому районі, стала єдиною надією цих людей. Історію щасливого порятунку розповів учасник подій.

За словами військовослужбовців, таку місію вони називають «плюс один до карми».

“Коли ми чуємо, що десь цивільні, особливо діти, потребують допомоги, ми одразу вирушаємо на допомогу”, – кажуть військові.

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