У селищі Зимівник під Херсоном пролунав потужний вибух.

Про це вдень у п’ятницю, 22 липня, інформує видання “Мост” із посиланням на очевидців.

Зазначається, що вибух міг бути у кар’єрі біля нафтозаводу.

Місцеві телеграм-канали опублікували фото з місця вибуху. На ньому видно, що дим був помаранчевого кольору.

Водночас нардеп від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко повідомляє, що вибух був біля магазину “Епіцентр”. Там, за його словами, було багато ворожої техніки та боєприпасів.

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