Home / В окупації / Під Херсоном пролунав потужний вибух

Під Херсоном пролунав потужний вибух

22/07/2022 15:17

У селищі Зимівник під Херсоном пролунав потужний вибух.

Про це вдень у п’ятницю, 22 липня, інформує видання “Мост” із посиланням на очевидців.

Зазначається, що вибух міг бути у кар’єрі біля нафтозаводу.

Місцеві телеграм-канали опублікували фото з місця вибуху. На ньому видно, що дим був помаранчевого кольору.

Водночас нардеп від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко повідомляє, що вибух був біля магазину “Епіцентр”. Там, за його словами, було багато ворожої техніки та боєприпасів.

Читайте також:
РосЗМІ показали результати влучання українських ракет по Антонівському мосту в Херсоні. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 15
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Колишньому командиру корвету “Тернопіль” оголосили про підозру в держзраді

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді колишньому командиру корвету “Тернопіль” Максиму Ємельяненко, який у 2014 році перейшов на бік російськиї окупантів. Про це повідомила пресслужба ДБР у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse