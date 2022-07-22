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Окупанти закривають Маріуполь – шукатимуть партизанів

22/07/2022 16:52

У Маріуполі Донецької області російські окупанті зачиняють до понеділка в’їзд та виїзд у місті для посилення фільтраційних та антипартизанських заходів.

Про це в п’ятницю, 22 липня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Увага! Маріуполь! Терміново! З 16:00 п’ятниці до 6:00 понеділка окупанти зачиняють місто на в’їзд та на виїзд. Будуть проводитись посилені фільтраційні та антипартизанські заходи”, – написав він.

За словами Андрющенка, інсайдери озвучують причину – “погана ніч для окупантів в Бердянську, де вони раптом втратили певну кількість військових”.

Тому очікується багато жорстких перевірок всередині міста.

“Будьте насторожі. Не наражайте себе на небезпеку. Вичистіть телефони. Без зайвої необхідності не відходьте від домівок. Оминайте блок-пости. Допомагайте один одному”, – наголосив радник мера.

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