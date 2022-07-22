Колишньому командиру корвету “Тернопіль” оголосили про підозру в держзраді

фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді колишньому командиру корвету “Тернопіль” Максиму Ємельяненко, який у 2014 році перейшов на бік російськиї окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДБР у п’ятницю, 22 липня.

Після захоплення росіянами його військової частини в Севастополі та корвету “Тернопіль”, капітан ІІІ рангу єдиний з екіпажу присягнув на вірність агресору.

Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил РФ на сторожовому кораблі “Ладний” на посаді помічника командира.

Слідчі ДБР спільно з кіберполіцією зібрали достатньо доказів та заочно повідомили зраднику про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу).

Ємельяненку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Раніше ДБР вже повідомило про підозру капітану російського крейсера “Адмірал Макаров” та командиру ракетного катера “Вышний Волочёк”. Офіцери також зрадили Україну у 2014 році.

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