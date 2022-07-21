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Засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: “ЗСУ мають істотний потенціал для просування на фронті”

21/07/2022 22:58

Президент Володимир Зеленський провів велику нараду з очільниками Сектору оборони, де дійшли висновку, що ЗСУ мають істотний потенціал для просування на фронті та завдання окупантам втрат.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні в четвер, 22 липня.

“Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – цей формат нашої роботи об’єднує ключових керівників сфери оборони й сектору безпеки. Заслухали доповіді керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, також керівника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, міністра оборони Олексія Резнікова, а також міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Безпосередньо з передової підключався до засідання Ставки генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ.

Обговорили поточну ситуацію на передовій, довкола України. Визначили завдання на деяких тактичних напрямках для посилення наших позицій. І дуже предметно опрацювали питання про постачання новітніх озброєнь у війська – потрібно ще збільшити інтенсивність ударів по ворогу.

Учасники засідання Ставки погодилися, що маємо істотний потенціал для просування наших сил на фронті й для завдання окупантам нових відчутних втрат”, – сказав Зеленський.

За його словами, сьогодні ж відбулась чергова розмова керівника ОП Андрія Єрмака та генерала Залужного з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном і головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. “У такому форматі два на два постійно обговорюються всі ключові питання взаємодії в оборонній сфері між Україною та Сполученими Штатами”.

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