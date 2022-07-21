Воювати в Україні відмовилися близько 2 тис. російських армійців, – ЗМІ

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Із початку повномасштабного вторгнення щонайменше 1793 військовослужбовці з 22 регіонів Російської Федерації відмовилися від участі у війні з Україною.

Про це інформує російське видання “Верстка”.

Інформація про 1559 “відмовників” публікувалася раніше у ЗМІ.

Решту – щонайменше 234 особи – російські військові силою тримають на тимчасово захопленій території, в районі міста Брянка Луганської області.

За словами родичів, військові перебувають у підвалах та інших закритих приміщеннях, що охороняються. Їх схиляють до повернення на фронт.

“Щонайменше одне з місць, де тримають солдатів, охороняли співробітники приватної військової організації, які називали себе “музикантами” (можливо, ПВК «Вагнера»)”, – розповіла Фатіма Горшеніна, мати одного з військових, які потрапили до Брянки.

“Коли хлопців привезли до Брянки, ми телефонували в частину, командиру роти, командиру бази. Я питала, що вони збираються робити, чому вони їх не забирають. Мені сказали, що там новий центр “відмовників”. З ними проводяться бесіди. Як вони сказали, там більше двох тижнів не триматимуть: якщо їх не вмовлять продовжувати службу, то переправлять на базу в частину і тут розірвуть контракт. Але цього не сталося”, – сказала Горшеніна.

Точно порахувати, скільки військових міноборони РФ тримає в Брянці, неможливо, але, за інформацією родичів, там утримуються щонайменше 234 особи.

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