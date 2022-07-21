У Сенаті США представили проєкт резолюції про визнання геноцидом дій РФ в Україні

Двопартійна група високопоставлених сенаторів США представила у Верхній палаті проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні, які вона чинить у неспровокованій війні, геноцидом українського народу.

Як передає “Новинарня” в четвер, 21 липня, текст документа опублікований на офіційному сайті Комітету з міжнародних відносин Сенату США.

“Немає сумніву, що те, що Росія робить в Україні, є геноцидом”, – заявив один з авторів резолюції республіканець Джим Ріш.

У цьому зв’язку він нагадав про злочини, які російські військові вчинили в Ірпені, Гостомелі й інших українських містах.

“Міжнародна спільнота документує численні зловживання Росії, які є воєнними злочинами по всій Україні. Настав час Сполученим Штатам і світу визнати це як таке”, – зауважив сенатор.

Впливовий законодавець від Демократичної партії, голова Гельсінської комісії США сенатор Бен Кардін зі свого боку також підкреслив, що вчинки РФ щодо Україні є нічим іншим, як геноцидом, і це не обмежується війною.

“Росія намагається знищити не лише людей й будівлі в Україні, а й українську мову, українську історію й українську культуру. Це геноцид. Світ повинен визнати цей факт, а винні повинні понести відповідальність”, – сказав Кардін.

Резолюція, зокрема, засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України, закликає США разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим злочинам.

Крім того, документ висловлює підтримку трибуналам та міжнародним кримінальним розслідуванням для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, зазначає “Укрінформ”.

Ініціаторами резолюції виступили сенатори Джим Ріш, Бен Кардін, Річард Блюменталь, Роджер Вікер, Джинн Шахін, Роб Портман і Ліндсі Грем.

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