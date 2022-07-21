США незабаром можуть передати Україні винищувачі, – ЗМІ

У США не виключають, що Вашингтон чи хтось із його союзників може незабаром відправити винищувачі Україні. Вони можуть бути, зокрема, американського виробництва.
Про це заявив начальник штабу ВПС США Чарльз Браун, його цитує Politico.
“Є американські (винищувачі – Н.), є Gripen зі Швеції, є Eurofighter або Rafale. Тож є ціла низка різних платформ, які могли б піти в Україну”, – цитує видання відповідь генерала.
При цьому він заявив, що не може розголошувати інших подробиць і додав: є
“Це буде щось не російське… Чого я не можу зробити, так це сказати вам, що це саме буде”.
“Коментар Брауна має на увазі, що розмова про фактичне відправлення військових літаків ведеться, але що це буде і коли це станеться – неясно”, – пише Politico.
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