США незабаром можуть передати Україні винищувачі, – ЗМІ

Про це заявив начальник штабу ВПС США Чарльз Браун, його цитує Politico.

У США не виключають, що Вашингтон чи хтось із його союзників може незабаром відправити винищувачі Україні. Вони можуть бути, зокрема, американського виробництва.

“Є американські (винищувачі – Н.), є Gripen зі Швеції, є Eurofighter або Rafale. Тож є ціла низка різних платформ, які могли б піти в Україну”, – цитує видання відповідь генерала.

При цьому він заявив, що не може розголошувати інших подробиць і додав: є

“Це буде щось не російське… Чого я не можу зробити, так це сказати вам, що це саме буде”.

“Коментар Брауна має на увазі, що розмова про фактичне відправлення військових літаків ведеться, але що це буде і коли це станеться – неясно”, – пише Politico.

Читайте також:

Пілот-винищувач закликав іноземних партнерів надати Україні нові літаки. ВІДЕО