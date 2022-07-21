Фото: СБУ

СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу. Ним виявився посадовець одного з найпотужніших промислових гігантів регіону. З початку повномасштабної агресії рф чоловік збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні.

Про це повідомив пресцентр СБУ у четвер, 21 липня.

“Крім цього, зловмисник фіксував геолокації об’єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих локацій, серед яких – міжнародний аеропорт «Кривий Ріг». Зібрану розвідінформацію передавав окупантам через закриті канали зв’язку. У своїй «доповіді» відображав координати на електронних картах з прив’язкою до місцевості і детальним описом будівель та прилеглої території”, – йдеться в повідомленні.

Також агент переправляв агресорам матеріали прихованої фото- і відеозйомки розташування та зовнішнього вигляду цих об’єктів.

Отриману інформацію ворог використовував для проведення масованих обстрілів.

“Серед інших фактів перевіряється причетність фігуранта до коригування ракетного удару по криворізькому аеропорту, який відбувся 10 березня. За даними слідства, цей чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб як активний користувач анонімних телеграм-каналів і заборонених в Україні соцмереж. На даних ресурсах він публічно закликав підтримати загарбників і виправдовував їхні злочини”, – наголошують в СБ.

Під час обшуків за місцем перебування зловмисника правоохоронці виявили засоби зв’язку, які він використовував для комунікації зі своїм російським куратором. У переписці присутні факти одержання агентурних завдань та звіти про їх виконання.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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