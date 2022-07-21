Home / Україна / Межа закону / СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу

СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу

21/07/2022 12:06

СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу. Ним виявився посадовець одного з найпотужніших промислових гігантів регіону. З початку повномасштабної агресії рф чоловік збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні.

Про це повідомив пресцентр СБУ у четвер, 21 липня.

“Крім цього, зловмисник фіксував геолокації об’єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих локацій, серед яких – міжнародний аеропорт «Кривий Ріг». Зібрану розвідінформацію передавав окупантам через закриті канали зв’язку. У своїй «доповіді» відображав координати на електронних картах з прив’язкою до місцевості і детальним описом будівель та прилеглої території”, – йдеться в повідомленні. 

Також агент переправляв агресорам матеріали прихованої фото- і відеозйомки розташування та зовнішнього вигляду цих об’єктів.

Отриману інформацію ворог використовував для проведення масованих обстрілів.

“Серед інших фактів перевіряється причетність фігуранта до коригування ракетного удару по криворізькому аеропорту, який відбувся 10 березня. За даними слідства, цей чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб як активний користувач анонімних телеграм-каналів і заборонених в Україні соцмереж. На даних ресурсах він публічно закликав підтримати загарбників і виправдовував їхні злочини”, – наголошують в СБ. 

Під час обшуків за місцем перебування зловмисника правоохоронці виявили засоби зв’язку, які він використовував для комунікації зі своїм російським куратором. У переписці присутні факти одержання агентурних завдань та звіти про їх виконання.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте також:
Росіяни приготувалися до наступу на Кривий Ріг, – Вілкул

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу

СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу. Ним виявився посадовець одного з найпотужніших промислових гігантів регіону. З початку повномасштабної агресії рф чоловік збирав розвіддані щодо дислокації та...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse