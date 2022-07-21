Росіяни вночі штурмували Вуглегірську ТЕС, – Генштаб

Російські окупанти вночі штурмували територію Вуглегірської ТЕС, але безуспішно – їм довелося тікати.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у четвер, 21 липня.
Зазначається, що на Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС.
Здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Покровське, Нова Кам’янка, Бахмут, Вершина, Новолуганське, Зайцеве, Торецьк та інших. Завдав авіаційних ударів по селах Вершина та Білогорівка.
“Противник вів штурмові дії з метою заволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Безуспішно. Українські воїни змусили окупантів до втечі. В районі Новолуганського бойові дії тривають”, – йдеться у зведенні.
Крім того, для викриття вогневих позицій Сил оборони на окремих напрямках ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи.
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