На Донбасі ЗСУ відбили ворожий штурм у районі Лисичанського НПЗ – Івано-Дар’ївки, – Генштаб

Збройні сили України відбили ворожі штурмові дії у напрямку Лисичанського нафтопереробного заводу (Луганська область) – села Івано-Дар’ївка (Донеччина).
Про це ввечері в четвер, 21 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
На Краматорському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Серебрянки та Спірного.
Артилерійські обстріли зафіксовано поблизу Сіверська, Григорівки та Івано-Дар’ївки. Ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня діяв біля Роздолівки та Григорівки.
Українські воїни відбили штурмові дії окупантів у напрямку Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка. Ворог зазнав втрат та відійшов.
На Слов’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Гусарівка, Велика Комишуваха, Норцівка, Вірнопілля. Провів повітряну розвідку неподалік Дмитрівки та Вірнопілля.
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