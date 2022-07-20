У Києві хірурги дістали осколок снаряда з серця воїна, яке продовжувало битися під час операції. ВІДЕО

В Інституті серця Міністерства охорони здоров’я України відбулася надскладна операція – хірурги дістали осколок снаряда із серця військовослужбовця, яке продовжувало битися під час самого втручання.
Про це в вівторок, 19 липня, повідомила пресслужба Інститут серця.
“Його доставили бортом до Києва з лінії фронту. Ще один доказ тих злочинів й геноциду, які здійснює Російська Федерація в Україні. Таких людей сьогодні дуже багато, поранених, яких обстріляли “Градами”, “Торнадо” й іншими системами масового вбивства”, – розказав кардіохірург Борис Тодуров.
Увага! На відео – процес хірургічної операції
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