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У Києві хірурги дістали осколок снаряда з серця воїна, яке продовжувало битися під час операції. ВІДЕО

20/07/2022 14:05

В Інституті серця Міністерства охорони здоров’я України відбулася надскладна операція – хірурги дістали осколок снаряда із серця військовослужбовця, яке продовжувало битися під час самого втручання.

Про це в вівторок, 19 липня, повідомила пресслужба Інститут серця.

“Його доставили бортом до Києва з лінії фронту. Ще один доказ тих злочинів й геноциду, які здійснює Російська Федерація в Україні. Таких людей сьогодні дуже багато, поранених, яких обстріляли “Градами”, “Торнадо” й іншими системами масового вбивства”, – розказав кардіохірург Борис Тодуров.

Увага! На відео – процес хірургічної операції

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