Дніпровські тероборонівці знищили спостережний пункт окупантів. ВІДЕО

Військовослужбовці Дніпропетровської окремої бригади Сил тероборони та бригади ТрО Дніпра знищили спостережний пункт окупантів та велику кількість росіян.
Про це в середу, 20 липня, повідомляє пресслужба Регіонального управління Сил територіальної оборони “Схід”, поширюючи відео.
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