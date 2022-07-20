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Дніпровські тероборонівці знищили спостережний пункт окупантів. ВІДЕО

20/07/2022 14:52

Військовослужбовці Дніпропетровської окремої бригади Сил тероборони та бригади ТрО Дніпра знищили спостережний пункт окупантів та велику кількість росіян.

Про це в середу, 20 липня, повідомляє пресслужба Регіонального управління Сил територіальної оборони “Схід”, поширюючи відео.

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