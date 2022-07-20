Росіяни пробували йти на штурм на Краматорському напрямку, але відступили з втратами, – ГШ

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Російські окупанти пробували штурмувати позиції Сил оборони на Краматорському напрямку, але відступили з втратами.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у середу, 20 липня.

Зазначається, що на Краматорському напрямку ворог обстрілював із артилерії райони Краматорська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Завдав ракетно-авіаційних ударів поблизу Краматорська та Слов’янська.

“Штурмові дії в районах Григорівки та Спірного закінчились для ворога втратами та відступом”, – йдеться у зведенні.

Спірне на карті:

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Богородичне, Костянтинівка, Гусарівка, Велика Комишуваха, Покровське та інших. Українські воїни знову успішно відбили штурмові дії ворога в районі Богородичного.

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