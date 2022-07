Посли ЄС затвердили сьомий пакет санкцій проти Росії

Посли Євросоюзу затвердили сьомий пакет санкцій щодо Росії.

Про це у своєму твітері повідомив журналіст Рікард Джозвяк у середу, 20 лютого.

За його словами, серед обмежень – ембарго на імпорт російського золота, включаючи золоті прикраси.

Офіційне рішення з’явиться в журналіс ЄС завтра, 21 липня.

За інформацією постійного представника Литви при ЄС Арнольдаса Пранцкявічюса, серед інших обмежень – новий експортний контроль, заморожування активів російського Сбербанку, а також санкції щодо понад пів сотні нових фізичних та юридичних осіб, серед яких – політики, військові, олігархи та пропагандисти РФ.

#7th package it is. In 🇪🇺Coreper we have just approved a new package of sanctions against #Russia, including ban on #gold, new export controls, asset freeze of Sberbank, more than 50 new individuals and entities, including politicians, military leaders, oligarchs, propagandists.

— Arnoldas Pranckevičius (@APranckevicius) July 20, 2022