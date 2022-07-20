Посли ЄС затвердили сьомий пакет санкцій проти Росії

Посли Євросоюзу затвердили сьомий пакет санкцій щодо Росії.
Про це у своєму твітері повідомив журналіст Рікард Джозвяк у середу, 20 лютого.
За його словами, серед обмежень – ембарго на імпорт російського золота, включаючи золоті прикраси.
Офіційне рішення з’явиться в журналіс ЄС завтра, 21 липня.
За інформацією постійного представника Литви при ЄС Арнольдаса Пранцкявічюса, серед інших обмежень – новий експортний контроль, заморожування активів російського Сбербанку, а також санкції щодо понад пів сотні нових фізичних та юридичних осіб, серед яких – політики, військові, олігархи та пропагандисти РФ.
#7th package it is. In 🇪🇺Coreper we have just approved a new package of sanctions against #Russia, including ban on #gold, new export controls, asset freeze of Sberbank, more than 50 new individuals and entities, including politicians, military leaders, oligarchs, propagandists.
— Arnoldas Pranckevičius (@APranckevicius) July 20, 2022
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