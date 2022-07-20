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Посли ЄС затвердили сьомий пакет санкцій проти Росії

20/07/2022 17:53

Посли Євросоюзу затвердили сьомий пакет санкцій щодо Росії.

Про це у своєму твітері повідомив журналіст Рікард Джозвяк у середу, 20 лютого.

За його словами, серед обмежень – ембарго на імпорт російського золота, включаючи золоті прикраси.

Офіційне рішення з’явиться в журналіс ЄС завтра, 21 липня.

За інформацією постійного представника Литви при ЄС Арнольдаса Пранцкявічюса, серед інших обмежень – новий експортний контроль, заморожування активів російського Сбербанку, а також санкції щодо понад пів сотні нових фізичних та юридичних осіб, серед яких – політики, військові, олігархи та пропагандисти РФ.

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