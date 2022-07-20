Пошкоджений обстрілами Будинок офіцерів у Вінниці “законсервують” до зими

Фото з Фб Сергія Борзова

Пошкоджений російський ракетним ударом вінницький Будинок офіцерів “законсервують” до зими.

Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов у середу, 20 липня.

Він додав, що фасад залишиться, а за історичною частиною будівлі буде нова, сучасна.

“Який вигляд матиме відновлений Будинок офіцерів у Вінниці – знатимемо згодом. Буде конкурс проєктів. Про можливі варіанти реконструкції говорили із архітекторами Вінниччини”, – зазначив Борзов.

Він підкреслив, що потрібно “зберегти історію і пам’ять про людей, які загинули 14 липня на площі Перемоги”.

Як повідомляла “Новинарня“, під час повітряної тривоги вранці 14 липня, після 10-ї години, три російські ракети прилетіли у центр Вінниці й уразили будинок побуту (офісний центр) та автостоянку біля нього, Будинок офіцерів, уразили також розташовані неподалік житлові будинки.

Як повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, крилаті ракети типу “Калібр” були випущені по Вінниці з російського підводного човна в акваторії Чорного моря. Дві ракети збили сили ППО.

Станом на 15 липня було відомо про 23 загиблих і 8 зниклих безвісти, більше сотні людей отримали травми.

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