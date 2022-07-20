“Перші леді зазвичай не говорять про це”: Зеленська виступила в Конгресі США

Фото з ФБ Андрія Єрмака

Перша леді Олена Зеленська виступила в Конгресі США в межах її візиту до Сполучених Штатів Америки.

Зеленська стала першою дружиною іноземного лідера, яка виступила в Конгресі США. Вона звернулася до конгресменів від імені українських матерів і дітей та всіх громадян, які загинули чи постраждали від російської агресії, передає у середу, 20 липня, пресцентр ОПУ.

Перша леді відзначила внесок кожної американської родини, Конгресу, Президента Джозефа Байдена у здатність України протистояти ворогу й захистити життя мільйонів українських громадян.

“Ви допомагаєте нам дуже потужно. Поки Росія вбиває, Америка рятує. І ви маєте це знати. Дякуємо вам”, – зауважила вона.

Водночас Олена Зеленська зробила акцент на тому, що війна ще не закінчилась і Росія продовжує свій терор.

“Я зараз прошу річ, яку б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю! Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій дім і право прокидатися в ньому живими. Я прошу у вас системи протиповітряної оборони, щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках. Щоб вони не руйнували дитячі кімнати й цілі сім’ї”, – сказала Олена Зеленська.

Вона закликала американський народ допомогти спинити терор проти українців, і це “буде нашою спільною великою перемогою в ім’я життя, свободи й прагнення до щастя кожної людини та кожної родини”.

Президент Зеленський переконаний, що візит Олени Зеленської стане вагомим внеском у поглиблення співпраці України й Америки.

“Він висловив сподівання, що звернення першої леді до американських парламентарів та урядовців спонукатиме їх до ухвалення важливих рішень на підтримку нашої держави та збільшення допомоги для захисту українців від російського вторгнення”, – кажуть на Банковій.

Голова офісу президента Андрій Єрмак назвав виступ першої леді історичним. Конгрес аплодував стоячи.

“Олена Зеленська змогла силою слова, своєю впевненістю зробити те, на що не завжди здатні люди, які видають себе сміливцями – вийти за рамки, застосувати soft power для донесення потужних смислів (…) Від Олени Зеленської прозвучав найважливіший заклик. Він звучав від імені всієї України. Заклик від всіх матерів, жінок, всіх українців, який має почути весь світ. Це був заклик про зброю, щоб захистити життя наших дітей… Перші леді зазвичай не говорять про це. У них є важливі гуманітарні питання”, – написав Єрмак на ФБ.

Також Зеленська продемонструвала фото дівчинки Лізи, яка загинула у Вінниці внаслідок ракетного удару, та кадри й інших молодих людей, яких росіяни вбили в місті Кременчук, фото журналістки Віри Гирич, що загинула у Києві, коли ракета влучила в будинок.

“М‘яка сила – це формат дипломатії, який здатен достукатися до глибших почуттів та емоцій суспільств. Він здатен об‘єднувати мислителів з різних країн навколо спільних цінностей – миру та розвитку в цивілізації. Сьогодні в Конгресі Олена Зеленська продемонструвала його силу”, – резюмував Єрмак.

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